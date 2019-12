Io mi chiedo,.

Cosa sta dietro a questo movimento?

Non ho trovato nessuno, giuro, nessuno, che per strada, tra conoscenti o in rete rispondesse alle mie provocazioni.

Volevo conoscere il popolo delle sardine e non i soliti strani e misteriosi organizzatori.

Poi ho letto di pullman gratuiti, con pranzo pagato, offerto ai soliti poveracci, per manifestare con loro.

So bene cosa sia l'apparato della casta, ovvero i concorsi.... strani, dove vincono semianalfabeti ed esperti informatici che confondono la tastiera con la pastiera.

Ho il sospetto, anzi, la certezza che tutto sia una grande bufala, una brutta commedia di regime.

Si paga il viaggio a un po' di disperati, morti di fame, per Roma o per altre località.

Poi a qualche dipendente pubblico o del parastato si promette un passaggio di livello e tante altre cosucce simile.

Le sardine ricordano le piazze piene, che festeggiavano il Duce, ma che poi svanirono dopo 8 settembre.

È il regime corrotto, senza idee, la casta fatta da ladri da mandare in prigione, che teme il cambiamento e mobilità un po' di morti di fame.

Se non è così, dimostrate che non è vero, che vi siete mossi senza un'organizzazione alle spalle, di partito e sindacale.

Il vostro silenzio invece vi rende complici di un regime criminale, che ci sta rubando il futuro.